Son dakika haber: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda LED ekrana "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda LED ekrana "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı
09.03.2021 13:29
Son dakika gelişmesine göre Sabiha Gökçen Havalimanı nizamiyesindeki LED ekrana, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı nizamiyesindeki LED ekrana, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.
New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına tepkiler devam ediyor.
Bu kapsamda, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ. (HEAŞ) Genel Müdürlüğünün talimatıyla Sabiha Gökçen Havalimanı nizamiyesindeki LED ekranda, "Love Erdoğan" görseline yer verildi.
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