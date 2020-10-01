Son dakika haber | Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da anaokulu açtı - Son Dakika

Son dakika haber | Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da anaokulu açtı

Son dakika haberleri: Sadakataşı Derneğinin Sri Lanka'nın Puttalam bölgesinde hizmete açtığı anaokulunda 50 çocuk eğitim görecek.

Son dakika haber | Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da anaokulu açtı, System.String[]

Sadakataşı Derneğinin Sri Lanka'nın Puttalam bölgesinde hizmete açtığı anaokulunda 50 çocuk eğitim görecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sadakataşı Derneğinin Berlin Sultan Ahmet Camisi ile projelendirerek yapımını gerçekleştirdiği Berlin Sultan Ahmet Anaokulu, öğrenciler ve bölge halkının katılımıyla hizmete açıldı.

120 metrekare alan üzerine projelendirilen, 2 sınıf, ofis ve oyun alanından oluşan anaokulunda 50 çocuk eğitim görecek.

Berlin Sultan Ahmet Anaokulu ile ülkede azınlık olarak yaşayan Müslümanlar, dini ve ülke müfredatını içeren yeni bir eğitim merkezine sahip oldu.

Sri Lanka'da eğitim alanında çalışmalarını sürdüren Sadakataşı Derneği, geçen yıllarda bölgede 2 okulun yapımını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı adına yapılan eğitim merkezi ve yetimhanede 90 kişi yatılı eğitim görüyor.

Bir diğer proje olan Osmanlı Okulu'nda ise 50 öğrenci eğitim alıyor. Berlin Sultan Ahmet Anaokulu ile dernek bölgede 3'üncü eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Sri Lanka'da azınlık durumda olan Müslümanların eğitim konusunda sorunlar yaşadığını belirtti.

Bu problemin çözümüne katkı sağlamak için inşa ettikleri anaokulu ile ülkeye yeni bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özdal, bölgeye yapmış oldukları insani yardımlarla birlikte eğitim konusundaki çalışmalarını da sürdüreceklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da anaokulu açtı - Son Dakika

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