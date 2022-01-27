BAKIRKÖY'de yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) cenazesi ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'na teslim edildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun yarın memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi.

Bir dönem BJK yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şoförü ile birlikte yemek yerken Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken Mahmutyazıcıoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları buraya akın ederken, cenazesini almaya ise ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu geldi. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yarın memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi.