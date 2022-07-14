Son dakika haber: Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 10 yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 10 yaralı (2)

14.07.2022 18:36
Son dakika haber: Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 10 yaralı (2)

Son dakika gündem haberine göre KİMLİKLERİ BELİRLENDİAntalya'nın Manavgat ilçesinde turist taşınan safari cipinin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen araç sürücüsü ve turistle birlikte yaralanan turistlerin isimleri belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist taşınan safari cipinin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen araç sürücüsü ve turistle birlikte yaralanan turistlerin isimleri belirlendi. Daha önce 8 olarak açıklanan yaralı sayısının ise 10'a yükseldiği öğrenildi. Kazada cip şoförü Bölükbaş Dinç'in (66) olay yerinde, Alman uyruklu Heike Merter'in (60) ise götürüldüğü özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi.Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Alman uyruklu Dorte Wengelin (59), Muhammed Zaitoun ve Uğur Başbudak'ın (4) hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazada ayrıca İsveçli Tasnim Abodaher (20), Pınar Meryem Buldum (37), Bilal Deniz Buldum (11), Mahmut Doğan (30), Ebru Güneş Doğan (32), Mira Başbudak (9) ve Esen Başbudak'ın (38) kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -


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Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Tragger, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 10 yaralı (2) - Son Dakika

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