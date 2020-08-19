Son dakika haber | Safranbolu'da orman yangınlarına karşı önlem

Son dakika haberi: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde orman yangınlarını önleme amacıyla ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde orman yangınlarını önleme amacıyla ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaklandı. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu merkez sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek özel mülkiyete konu araziler de dahil olmak üzere mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerler belirlendi. Açıklamada, İncekaya cam teras mesire yeri, Beştepeler mesire yeri, Çamtarla mesire yeri, Kent ormanı mesire yeri, Ortakçı göleti mesire yerinde piknik yapılabileceği kaydedildi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:52

Kaynak: İHA

Son Dakika

Google, sosyal medya düzenlemesinin ardından Türkiye'de ofis açıyor

ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti

Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı

9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu

Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu

Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı

Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu

"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok

Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı

Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı

32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz

Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında