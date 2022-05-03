Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı

03.05.2022 19:56
Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Safranbolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Safranbolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Safranbolu Sanayi Kavşağı'nda bir otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyretmekte olan E.A. sevk ve idaresindeki 34 CAA 969 plakalı motorsiklet aynı istikametten gelen S.B.Ş. sevk ve idaresindeki 34 AEY 719 plakalı otomobile Sanayi Kavşağı'nda arkadan çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - KARABÜK

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Safranbolu, Otomobil, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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