Son dakika haber... Sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış sonrası bir evin bahçesini basarken sürücüler ise araçları ile yolda kaldı.



Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Sağanak yağış uyarısının verilmesinin ardından Sungurlu Belediyesinin aldığı tedbirler herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oldu.



Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, su basan evde incelemelerde bulundu. Dağaşan, sağanak yağış uyarısı yapılmasının ardından her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. - ÇORUM