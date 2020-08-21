Son dakika haber... Sağlık Bakan Koca: "Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu 32 vaka sayısı ve karantinaya yol açmasının hikayesini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu vaka sayısının nasıl artığına ilişkin bilgi notunu yayımladı.

Koca, "Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu'daki olaya ilişkin bilgi notunda, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanım,

Ordu'daki olayda bulas¸ ve karantina süreci s¸u s¸ekilde gerçekles¸mis¸tir. I·ki aile dügˆün için I·stanbul'dan birlikte hareket etmis¸. Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif oldugˆu tespit edilen kis¸i yolculuk esnasında bir araçtan digˆerine geçmis¸. Böylece iki araçtakiler de temaslı olmus¸. Dügˆün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri bas¸ka hanımlar tarafından kullanılmıs¸. I·ki gün süren, kurallara uyulmayan, yemekli, oyunlu dügˆünde bulas¸ hızlıca gelis¸mis¸tir. Filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kis¸iye tanı koymus¸, 65 yakın temaslı tespit edilmis¸tir. Kınanın ve dügˆünün yapıldıgˆı bölge karantinaya alınmıs¸tır. Karantina süreci içinde dügˆün kaynaklı toplam vaka sayısı 32'ye ulas¸mıs¸tır. Son vakayı takiben 14 gün hiç yeni vaka tespit edilmemesi üzerine bölgenin karantinası kaldırılmıs¸tır."