Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'e gidiyor - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e gidiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.
- Kaynak: AA
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