Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti
28.11.2020 21:15
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret etti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerinin üstlendiği yükü ve yatan hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini belirtti.
Koca, söz konusu hastanelerin artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk ile İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tuttuğunu kaydetti.
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