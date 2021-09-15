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Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

15.09.2021 22:22
Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 536 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,02, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66,35 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 103 milyon 526 bin 811'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 525 bin 195 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28 bin 224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

Birinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 81 ilde yüzde 65'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Haritada birinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilere tarama amaçlı yapılacak Kovid-19 testlerinde velilerin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyeceğini belirterek, "Velilerimizin onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır." dedi.

Koca, günlük paylaşılan Türkiye haritası üzerinde illerin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tabloyu güncellediklerini belirterek, "Pazartesi gününden itibaren iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız." diye konuştu.

Ehliyet ve çeşitli kursların aşısız sınav görevlilerine PCR zorunluluğu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

Bakanlık, bazı özel kursların yapacağı teorik ve uygulama sınavları ile ehliyet uygulama sınavlarında görev alacak aşı olmamış usta öğreticilerden, 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

Yurt genelinde Kovid-19'la mücadele

Adıyaman'da bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 153 ev karantinaya alındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte 4 sınıfta Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığını bildirdi.

Edirne'de Kovid-19 önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve Kovid-19 karantina süresi bitmeden sokağa çıkan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sosyal paylaşım sitesi, Fahrettin Koca, Gümüşhane, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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