Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde." dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı.
Koca, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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