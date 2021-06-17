Bakan Koca, 24 saat dolmadan aşıda rekor sayıyı duyurdu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saat dolmadan aşıda rekor tazelendiğini duyurarak, "Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek" dedi.

Ülkede aşı olma hakkında sıranın orta yaşlara gelmesi ve SGK'ya kayıtlı olanlarında aşı olmaya başlamasıyla ülkede günlük aşı verilerinde rekor üstüne rekor geliyor. Dün ülke genelinde 1 milyon 416 bin 795 kişi aşı olurken Bakan Koca, yeni rekorun tazelendiğini duyurarak, Tekirdağ'ı işaret etti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek" dedi.

(Halil Dağ/İHA)