Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret ederek hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaştığını belirtti.

Hastane binasını da gezerek incelemelerde bulunan Koca paylaşımında, " Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla Açık MR Cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, Başakşehir, Sakura, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
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