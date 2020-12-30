Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor." - Son Dakika

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor."
30.12.2020 19:29
Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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