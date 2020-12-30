Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor."

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor."

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: 'Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor.' - Son Dakika

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