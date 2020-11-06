Sağlık Bakanı Koca'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyaret
06.11.2020 20:02
Sağlık Bakanı Koca'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyaret Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Koca'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyaret
İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Koca ziyaretinde hastane başhekimi ve yetkililerinden hastane hakkında bilgi aldı.
Korona virüs vakalarının İstanbul'da artması ile beraber hastanelere sık sık giderek incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki programı kapsamında hastanelerde gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne de ziyarette bulundu. Bakan Koca ziyaretinde başhekim ve hastane yetkililerinden hastane hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.
Son Dakika Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek