Bakan Koca'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Burhan Kuzu'nun vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayınlardı.

Koronavirüs yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti. Kuzu'nun vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.