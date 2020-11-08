Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Kapasite' toplantısı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Kapasite' toplantısı

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle, hastanenin mevcut kapasitesinin arttırılmasına yönelik çözüm yolları konusunda bir toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle bir toplantı yaptı.

Toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toplantı: Hastanemiz; pandeminin ilk anından itibaren, mücadelenin en yoğun verildiği merkezlerden biri. Yöneticilerle, şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözüm yollarını değerlendirdik, tedavi yöntemlerini ele aldık" ifadeleri yer aldı.