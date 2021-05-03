Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cuma günü acil kullanım onayı verilen Sputnik V aşısı ile ilgili, "Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir" dedi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi tedbirleri, vaka sayıları ile ilgili rakamlar, 18 yaş ve üstü vatandaşların aşılama programları, Sputnik V aşısının ülkeye geleceği ve uygulanma takvimi, yerli aşının durumu ve muhtarların aşılanma programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz" dedi.

6 AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ SPUTNİK V AŞISI GELECEK, İLK SEVKİYAT BU AY

Bakan Koca, geçtiğimiz cuma günü acil kullanım onayı verilen Sputnik V aşısı ile ilgili, "Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. ve uygulamasını diğer aşılarda olduğu gibi yapacağız" diye konuştu.

Bakan Koca, muhtarlarla ilgili süreci de tamamladıklarını belirterek, "Yarından itibaren muhtarların aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir" dedi.

"YERLİ AŞIDA FAZ 3 ÇALIŞMALARI 1-2 HAFTA İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK"

Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ile ilgili de, "Faz 2 ile ilgili gönüllülere yaptığımız çalışmalar tamamlandı. Şu an değerlendirmeleri yapılıyor. Faz 3 aşı çalışmaları da 1-2 hafta içerisinde başlayacak" diye konuştu.

Bakan Koca, "Bugün Edirne'de Trakya Bölgesi'ndeki illerimizin durumu ile ilgili tedbirleri ve uygulamaları yerinde değerlendirme fırsatı bulduk. Toplantımıza valimiz, belediye başkanımız, rektörümüz, il sağlık yöneticilerimiz, milletvekili ve siyasi parti il başkanlarımız katıldılar. Salgın yönetiminde Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın durumunu her yönü ile ele aldık" dedi.

"İSTANBUL'DAN TRAKYA'YA OLAN HAREKETLİLİK ARTIŞI DA BUGÜNKÜ GÜNDEMİMİZDEYDİ"

Bakan Koca, "Virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz, sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günlük sürecin dördüncü günündeyiz. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde iş yerlerinin hizmet vermemesi nedeniyle bazı vatandaşlarımız memleketlerine ve tatil beldelerimize doğru olağandan daha fazla hareketlilik yaşattılar. İstanbul'dan Trakya'ya olan hareketlilik artışı da bugünkü gündemimizdeydi" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZA GÖSTERDİKLERİ HASSASİYET İÇİN ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bakan Koca, "Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Edirne'yi merkeze alarak Trakya Bölgesi'nin bir durum değerlendirmesi yaptık. Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk üç gününde vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik. Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için özellikle teşekkür ederim" diye konuştu.

Bakan Koca, "Aşılama programına uyum ve sahada elde ettiğimiz sonuçlar da ele aldığımız konularımız arasındaydı. Hem miktar hem de çeşitlilik açısından aşı temini konusundaki çalışmalarımızı daha önce kamuoyu ile paylaştım. Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cuma günü ülkemizde üçüncü bir aşının daha kullanımına onay verildiğini duyurmuştum. Böylece Sputnik V aşısı ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuzun acil kullanım onayı verdiği üç aşı oldu. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Biontech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek" dedi.

"KISITLAMALARA UYUM İYİ SEVİYEDE BAŞLADI"

Bakan Koca, "Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüş başlamıştı. Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile birlikte vaka sayısındaki düşüş hızının da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRAKYA'DA 4 İLDE VAKA SAYILARI YARI YARIYA AZALDI"

Bakan Koca, "Sevindirici haber şu ki bu 4 ilimizde son bir hafta içinde vaka sayıları yarı yarıya azaldı. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98. Edirne'de geçen haftaya göre vaka sayısında yüzde 50 düşüş yaşandı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66. Edirne, vatandaşlarımızın teveccühü ile aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı yüzde 88" dedi.

Bakan Koca, son olarak ise şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da 224 filyasyon ekibimizle mücadeleye devam ediyoruz. Tekirdağ'da son dönemde vaka düşüş oranımız yüzde 40. Yatak doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 74. Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 85. Çanakkale'de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50. Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69'u dolu. Trakya bölgesinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,2 ile Çanakkale. Kırklareli'de 139 filyasyon ekibimiz var. Kırklareli'de vaka düşüş oranımız yüzde 35. Yatak doluluk oranımız ise yüzde 33 ile oldukça düşük. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 58. Kırklareli'de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 86."

(Koray Ustabaşı - Murat Delice - Hakan Polat/ İHA)