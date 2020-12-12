Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık şehitleri için "Minnettarız" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık şehitleri için "Minnettarız" paylaşımı Açıklaması
12.12.2020 23:53
Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerini anarak, "Minnettarız." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerini anarak, "Minnettarız." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, "Salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük. Minnettarız." açıklamasını yaptı.
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