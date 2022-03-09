Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Gürcistanlı mevkidaşı Azarashvili ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Gürcistanlı mevkidaşı Azarashvili ile görüştü

09.03.2022 15:01
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Gürcistanlı mevkidaşı Azarashvili ile görüştü

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azarashvili'yi ağırladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azarashvili'yi ağırladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da bulunan Azarashvili ile görüştüğünü belirtti.

Gürcü mevkidaşıyla Türk sağlık sistemine ilişkin tecrübelerini paylaştığını aktaran Koca, "Başta ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme temini, uluslararası hasta tedavisi konularında yakın iş birliğine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, Gürcistan, Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Gürcistanlı mevkidaşı Azarashvili ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Gürcistanlı mevkidaşı Azarashvili ile görüştü - Son Dakika
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