Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4) - Son Dakika

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı.

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koca, uzmanların grip ve zatürre aşısı yaptırılması yönündeki tavsiyelerine ilişkin soru üzerine, herkesin aşı olması gibi bir durumun dünyada söz konusu olmadığını ve bunun önerilmediğini söyledi.

Dünyada böyle bir üretimin de söz konusu olmadığına işaret eden Koca, "Bilim Kurulunda bu konu gündeme geldi. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz ama Kovid döneminde kimler daha riskli olabilir, bununla ilgili çalışma yapılıyor olacak. Zannediyorum bu bir iki hafta içerisinde netleşmiş olur." diye konuştu.

Grip aşısının kimlere uygulanacağının genel kriterlerinin bilindiğinin altını çizen Koca, "Bu yıl Kovid'in yaygın görüleceğini bildiğimiz için Kovid nedeniyle daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir, bununla ilgili Bilim Kurulumuz bir çalışma yapıyor. " ifadelerini kullandı.

Zorunlu hastalık durumlarında Bakanlığın grip aşısını ücretsiz yaptığını anımsatan Koca, her yıl grip aşısı alındığını, bu yıl da aşının temin edileceğini belirtti.

Koca, bu yıl aşının daha fazla tüketileceği bilindiği için yetecek kadar aşıyı temin noktasında da yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Teletıp sistemine ilişkin soru üzerine Koca, sistemi Kovidli hastalardan başlamak üzere yaygınlaştırmak istediklerini aktararak "Bu konuda SGK ve Çalışma Bakanlığı ile yakın görüşme halindeyiz. Bir noktaya getirdikten sonra hangi hastalara özellikle açılması gerektiğiyle ilgili onun duyurusunu yapmış olacağız. Öncelikle Kovid'li hastalardan devamında kronik hastalarla ilgili olacak." dedi.

Bazı illerde 65 yaş üstü ve kronik hastalara kısıtlama getirildiğinin anımsatılması ve bunun diğer illere yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağının sorulması üzerine Koca, 65 yaş üzeri vatandaşları virüse karşı korumak için kısıtlama getirildiğini vurguladı. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"65 yaşla ilgili genel anlamda kısıtlama yok, özel anlamda il bazında, riskli bulunan bölgelerde, illerde il hıfzıssıhha kurulları tarafından bu kararlar alınabilir. Sadece bir ili söyleyeyim. Dün konuştuğumuz bir ilin, verilerini ille paylaştığımız bir ilden bahsediyorum, hastanede yatan hastaların yüzde 42'si 65 yaşın üzerindeydi. Yani ilin 65 üzeri oranı yüzde 6, hasta olanlar yüzde 40'ın üzerinde. Şimdi bu il için risk değil mi? Bu il için bir önlem almanız gerekmez mi? Bunu büyüklerimizi korumak için aldığımızı bilelim. 65 yaşla ilgili genel anlamda kısıtlamanın olmadığını, bunun illere bırakıldığını, illerde alınması gereken bir kısıtlama olacaksa ve bu nasıl olacaksa il hıfzıssıhha kurullarının bunu aldığını ve 20'ye yakın ilimizde de alındığını biliyorsunuz."

Sağlık çalışanlarına ek ödeme

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Koca, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca Kovidli hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor."

Aile hekimlerinin de bu dönemde özverili çalıştığına dikkati çeken Koca, Kovidli hastaların semptom takibi için sürekli devrede olduklarını aktardı.

Sağlık Bakanı Koca, "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovidli hasta takibi esas alınarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının eforunun, gayretinin, özverisinin parayla ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Koca, imkanlar ölçüsünde gayret ve çaba içinde çözüm getirildiğini ifade etti.

Koca, bu noktadaki gayretlerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Vaka sayılarının artışına ilişkin iddiaların anımsatılarak koronavirüs vaka tablosuna "entübe hasta" yerine "ağır hasta" ibaresinin eklenmesine ilişkin soruyu yanıtlarken Koca, yurt dışı ile Türkiye arasında hasta gruplaması arasında farklılık bulunduğunu anlattı. Koca "Bu, yurt dışı ile literatür eşitliği, yakınlığını sağlamak içindi." diye konuştu.

Yurt dışında Türkiye'deki gibi hastaların takip edilmediğini aktaran Koca, hastaların solunum sıkıntısı yaşamadıkça hastaneye gitmediğine ve hastalara test yapılmadığına işaret etti.

Türkiye'deki gibi filyasyon yapılan başka bir ülke olmadığını kaydeden Koca, semptomu olan kişilere de test yapıldığının altını çizdi.

(Sürecek)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 22:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4) - Son Dakika
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