Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5) - Son Dakika

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5)

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizim verdiğimiz tablodaki bilgilerin tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum.

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizim verdiğimiz tablodaki bilgilerin tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Futbol müsabakalarının seyircili oynanmasına ilişkin Bilim Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşmesinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Koca, konunun bu hafta gündeme gelmediğini belirterek önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre gerektiğinde localardan başlamak üzere gündeme alabileceklerini söyledi.

Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in bir evraka dayandırarak dile getirdiği toplam vaka sayısı ile ilgili iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Belge diye iddia edilen evrak üzerinde bir tarih yok, hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok, ayrıca bizim SİNA olarak kullandığımız yazılım programımızda böyle bir ara yüz yok. 10 Eylül olduğu söylenen gün yapılan test sayısı 112 binlerde. 112 bin testin yapıldığı gün için 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız? Ben konuşmamda da ifade etmeye çalıştım. Özellikle salgının seyrinde yapılan mücadele son derece önemli. Biz sahada tespit edilen herkesin özellikle filyasyonunu yapıyoruz, temaslı takibini yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşımızı gizleyerek temaslı takibi yapmıyoruz ve burada temaslı takiplerini bütün vakalar için yapıyoruz. Ben vaka ve hasta tanımını da konuşmamda izah etmeye çalıştım ve bunun dışında bütün vakalar ayrıca güvenlikli alan oluşturma noktasında devrede olan HES sistemimizin içinde. Yani bütün vakalar HES'te söz konusu. Dolayısıyla siz vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz? Vakayı gizleyerek HES kodunda güvenlikli alanı örttüğünüzde, ortadan kaldırdığınızda bu salgınla mücadele edebilir misiniz? Eğer denilen şekilde olmuş olsaydı şu dönemde bu kadar vakanın iddia edildiği bir ortamda hastanedeki yatak doluluk oranlarımız halen niye yüzde 50'nin altında? Yoğun bakımlardaki doluluk oranlarımız halen niye yüzde 66'larda? Dolayısıyla vatandaşımız şunu bilsin, bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi, tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Altını özellikle çiziyorum, tablodaki bütün veriler, rakamlar doğrudur. Mücadelede de özellikle şu dönemde yapılan mücadelede de gizlenerek herhangi bir şey yapılmıyor. Mücadele hem filyasyon hem HES kodu dahil olmak üzere hem temaslı takibi dahil olmak üzere bütün pozitif tespit edilen vakalar üzerinden yapılıyor. Siz eğer bunu yapmazsanız Ankara gibi bir ilimizde, 2-3 hafta önce İstanbul'un iki katı kadar olan bir ilimizde yüzde 60'a yakın vaka oranını düşünebilir misiniz? Gizleyerek bu yapılabilir mi?"

Koca, vaka sayılarına ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

"Ben doluluk oranlarını söylerken hastanede yatan vakaların toplam yatak içindeki oranını kastediyorum. Yoğun bakım yatak sayımız ne kadar? Yoğun bakım yatak sayımız 28 bin. Sadece salgın döneminde ilave ettiğimiz yoğun bakım yatak sayısı 3 bine yakın oldu. Ağır vaka sayımız ne kadar? 1500'lerde. Yani ilave ettiğimiz 3 bin yatağın yarısını ancak ağır hastalarımız oluşturmakta. Dolayısıyla sadece Kovid-19'lu hastalarla ilgili değil, bütün hastaların oranı olarak yüzde 66 olarak doluluk oranlarını söylüyoruz. Sadece Kovid-19'lular için söylemiyoruz. Kovid-19'lular, 28 bin ağır hastanın yüzde 66'sını ve bunun da aşağı yukarı yüzde 5'ine yakınını ağır hastalar oluşturuyor. Denilen olmuş olsa böyle mi olur diyorum?"

"Her vakanın hasta kabul edilmediğini söylediniz. Tablodaki yeni vaka sayısı, yeni hasta sayısı olarak değiştirilmişti. Bu asemptomatik pozitifler bu rakam içerisinde değil mi? Eğer değillerse Türkiye'de kaç asemptomatik pozitif vaka var ve bunlar da tabloya eklenebilecekler mi?" sorusu üzerine Koca, 29 Temmuz'dan itibaren günlük hasta sayısı olarak verdiklerini ifade etti.

Koca, sağlıkta istihdama ilişkin başlatılan çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki haftalar bununla ilgili sayılar ve hangi alanlarda alım yapılacağı netleşmiş olacak. Bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bu alımın bu yıl içinde gerçekleşeceğini özellikle yeni açılan hastanelerimizle ilgili olacağını da söylemek istiyorum." dedi.

Virüs bulaştırma katsayısı R0 değerinin şu anda kaç olduğuna ilişkin soruyu Koca, "R0 değeri şu anda düşüyor. Özellikle son 2 hafta içinde giderek azaldığını ve 1'in altına doğru düştüğünü söylemek istiyorum. Bundan sonraki dönemde daha çok 1'in altında seyrederek bu vaka sayılarının azalacağını ifade edebilirim." diye yanıtladı.

"Vaka sayıları, hasta sayılarının ortalama ne kadar üstünde?" sorusuna ise Koca, "Hasta sayısı, sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta derken semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan hastanede yatan veya yatmayan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz." karşılığını verdi.

(Bitti)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ankara, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 22:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5) - Son Dakika

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