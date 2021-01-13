Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu Açıklaması

13.01.2021 20:03
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2021'in ilk basın toplantısını düzenlediklerine işaret etti.

Bilim Kurulu'nun bugünkü ana gündem maddesinin aşı programı olduğunu aktaran Koca, 30-31 Aralık tarihlerinde iki parça halinde Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşının teslim alınarak halk sağlığı depolarına taşındığını ve o tarihten itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 14 gün sürecek güvenlik testlerine başladığını anımsattı.

Koca, güvenlik testlerinin bugün itibarıyla tamamlandığını belirterek, Türkiye'ye gelen her aşı için bu güvenlik testlerinin rutin olarak yapıldığını söyledi.

Daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için Faz 3 çalışması Türkiye'de devam eden aşının ara sonuçlarını talep ederek değerlendirdiklerini aktaran Koca, bu sonuçlara göre aşının yeterince güvenli olduğunun anlaşıldığını ve acil kullanım onayı için de sürecin başladığını hatırlattı.

"Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimiz"

Bakan Koca, bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun aşının acil kullanım onayını verdiğini duyurduğuna işaret ederek, güvenlik esaslarından taviz vermeden titizlikle çalışan personele, bağımsız komite üyesi bilim insanlarına teşekkürlerini iletti.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir.

Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir."

"Bugün yeni bir dönemin ilk günü"

Aşı çalışmalarında vatandaşların motive edilmesi noktasında devlet büyüklerinin aşılanmasının da Bilim Kurulunca yararlı bulunduğunu, bunun örnek teşkil edeceğini dile getiren Koca, şunları kaydetti:

"Bugün bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için bu günün öneminin farkında olarak aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum."

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika


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