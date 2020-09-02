Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu...

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."

Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:49 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu... - Son Dakika

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