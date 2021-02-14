Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, PKK'nın Gara'da şehit ettiği Türk vatandaşları için başsağlığı diledi - Son Dakika

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, PKK'nın Gara'da şehit ettiği Türk vatandaşları için başsağlığı diledi
14.02.2021 21:45
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hain her fırsatta ihanetin şiddetini artırma hevesindedir. Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak. Masum canlara kıyan teröristler inlerine gömülecek." ifadelerini kullandı.
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