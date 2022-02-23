Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın, yerleri hapistir" - Son Dakika
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın, yerleri hapistir"

23.02.2022 00:03
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın, yerleri hapistir"

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir doktorun şiddete maruz kaldığını belirterek, şiddet suçlularının yerlerinin hapis olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir doktorun şiddete maruz kaldığını belirterek, şiddet suçlularının yerlerinin hapis olduğunu aktardı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor E.E., hastasının ilacını yazmak için rapor istemesi üzerine kafası birçok kez masaya ve duvara vuruldu, boğazına ve yüzüne oturularak darp edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olay üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." - ANKARA

YORUMLAR
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Bakan Koca:  Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek Bakan Koca:  Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın, yerleri hapistir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın, yerleri hapistir" - Son Dakika
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