Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
05.03.2021 19:13
Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirerek, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.
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