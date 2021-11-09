Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir"

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılamasına ilişkin, "Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılamasına ilişkin, "Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Kovid-19 aşısı için vatandaşlarına mecburiyet getirmediğine fakat şartların, aşının mecburiyet olarak görülmesini gerektirdiğine dikkati çekti. Kişilerin, toplum yararını gözetmesini gerektiğini belirten Koca, "Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." ifadelerini kullandı.

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