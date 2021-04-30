Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: "Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi" - Son Dakika

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: "Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi"

30.04.2021 18:54

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: "Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi"

ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıklayarak, "En kısa sürede bu aşı ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi

Fahrettin Koca, Sputnik V, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: 'Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi' - Son Dakika


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