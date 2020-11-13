Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, Tekirdağ şehir hastanesi açılış törenine katıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TEKİRDAĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."