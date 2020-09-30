Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu...
Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir.
Sağlık Bakanı Koca: "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir."
Sağlık, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:51 - Kaynak: AA
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