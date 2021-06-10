Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini...
10.06.2021 19:55
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini... - Son Dakika
Son Dakika 19:51 Marmara'yi esir alan deniz salyası için TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi 19:05 Son Dakika: Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı 18:42 Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor 18:17 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı 17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! 17:45 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu