Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, AB ile halk sağlığının korunmasına yönelik iş birliğinin sürdüğünü bildirdi - Son Dakika

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, AB ile halk sağlığının korunmasına yönelik iş birliğinin sürdüğünü bildirdi

22.02.2021 22:23
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, AB ile halk sağlığının korunmasına yönelik iş birliğinin sürdüğünü bildirdi, System.String[]

Son dakika sağlık haberi: Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği içerisinde halk sağlığının korunması ve küresel sağlığın geliştirilmesine yönelik projelere devam edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği içerisinde halk sağlığının korunması ve küresel sağlığın geliştirilmesine yönelik projelere devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin konuya ilişkin açıklamaları görüntülü olarak paylaşıldı.

AB'ye tam üyelik sürecinde ortaklaşa yürütülen projelerle sağlık mevzuatını ve alt yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Meşe, AB'ye uyum çalışmaları kapsamında AB ile yürütülen ortak projelerin halkın sağlık standartlarının yükseltilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Meşe, özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadele, ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, kanserle mücadele, göçmenlere sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi gibi alanlarda AB ile birçok ortak projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çekti. Prof. Dr. Meşe, şunları kaydetti:

"Sınır ötesi sağlık tehditleri ile mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemi Kovid-19 salgını ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tarihi, coğrafi, ekonomik bağlarımız bulunan AB ile sağlık alanında daha fazla iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de AB ile iş birliği içerisinde halk sağlığının korunması ve küresel sağlığın geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ortak geleceğimizi, AB ile ortak yürüttüğümüz proje şekillendiriyor, değerlerimizi yarına taşıyoruz."

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği, Twitter, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, AB ile halk sağlığının korunmasına yönelik iş birliğinin sürdüğünü bildirdi - Son Dakika


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