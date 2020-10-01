Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi

Son dakika ekonomi haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi.

Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi.

Salgının ardından kurulan tesis 300 kişiye ekmek kapısı oldu

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere Kırıkkale'deki tesiste 100 milyon cerrahi maske üretildi.

Korona virüse (Covid-19) karşı başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye'de kısıtlamalar normalleşme süreci kapsamında azaltılırken bir taraftan da Covid-19'a karşı en önemli önlemlerden biri olan cerrahi maske üretimi de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale Valiliği koordinesinde kurulan Organize Sanayi ve Teknik Anadolu Lisesi Maske Atölyesi'nde 100 milyonun üzerinde cerrahi maske üretimi yapıldı.

Atölyede kullanılan malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılanırken makineler ise, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası tarafından sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına teslim edilirken üretim de 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor. Yaklaşık 300 kişinin çalıştırıldığı atölyede şimdiye dek üretilen 100 milyon cerrahi maske, ihtiyaç olan alanlarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

İHA muhabirine konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, şuana kadar 100 milyonun üzerinde cerrahi maske üretimi gerçekleştirildi.

Kurumlar arası koordinasyonla maske üretiminin devam ettiğini anlatan Tüfekçi, "Mart ayında başlayan bu salgın süreciyle birlikte bize Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ciddi bir sorumluluk yüklendi. Birkaç kurumun koordinesinde maske üretim fabrikası kuruldu. Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun bizlere üretmiş olduğu makinelerle İş-Kur aracılığıyla almış olduğumuz çalışanlar DMO'nun desteğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün koordinesinde maske üretimine başladık" dedi.

"100 milyonun üzerinde maske üretimi gerçekleştirildi"

Çok kısa sürede yoğun maske üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 100 milyonun üzerinde maske üretimi gerçekleştirildi. Bu gurur verici gerçekten 100 milyon maskenin arka planında çalışanlarımız ve Sayın Valimizin ciddi bir desteğiyle yürüdü. Çok ciddi bir destek aldık ve bu güçle birlikte bizim arka planda annelerimiz, genç kızlarımız, çok inanılmaz bir çalışma yaptılar. Şuan 102 milyonu buldu maske üretimimiz. Artarak devam ediyor. DMO kanalıyla Sağlık Bakanlığına teslim ediyoruz 3 katlı ve süzme işlemini yapan bir maske. Bunu da daha önce Halk Eğitim Merkezi Atölyelerinde yapıyorduk. Şuan yeni atölyemize geçtik."

"üretim kapasitemiz 3 milyona kadar çıkabiliyor"

300 bir personele istihdam sağlandığını dile getiren Tüfekçi, "İş-Kur kanalıyla kursiyerler çalışıyor. Usta öğreticiler çalışıyor. Günlük üretim kapasitemiz 3 milyona kadar çıkabiliyor. Ama şuan için günlük 1 milyon üretim yapıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinin Sağlık Bakanlığının hastanelerine ilimizden bu sevkiyat gerçekleşiyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Bu anlamda da arka planda çalışan gerçek kahramanları ablalarımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Biz şunu hep derdik; Kurtuluş Savaşındaki mücadele gibi düşünün derdik. O mücadele gibi düşünerek özveriyle çalıştılar" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi

Koronavirüs, Kırıkkale, Türkiye, Mke, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi - Son Dakika Ekonomi

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