Son dakika haber... Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde...
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:41 Kaynak: AA
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