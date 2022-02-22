Elazığ'a Sağlık Bakanlığı tarafından Acil Sağlık Hizmetleri'nde kullanılmak üzere ambulans tahsis edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen devir teslim törenine İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, kurum yetkilileri ile Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları katıldı.
Teslim alınan tam donanımlı ambulans, Palu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bünyesinde kullanılmak üzere Polat tarafından hizmete sunuldu.
Hizmete sunulan ambulansla birlikte kurum envanterindeki ambulans sayısı 64 oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı'ndan Elazığ'a ambulans tahsisi - Son Dakika