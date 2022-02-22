Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı'ndan Elazığ'a ambulans tahsisi - Son Dakika
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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı'ndan Elazığ'a ambulans tahsisi

22.02.2022 15:50
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı'ndan Elazığ'a ambulans tahsisi

Bir son dakika haberine göre Elazığ'a Sağlık Bakanlığı tarafından Acil Sağlık Hizmetleri'nde kullanılmak üzere ambulans tahsis edildi.

Elazığ'a Sağlık Bakanlığı tarafından Acil Sağlık Hizmetleri'nde kullanılmak üzere ambulans tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen devir teslim törenine İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, kurum yetkilileri ile Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları katıldı.

Teslim alınan tam donanımlı ambulans, Palu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bünyesinde kullanılmak üzere Polat tarafından hizmete sunuldu.

Hizmete sunulan ambulansla birlikte kurum envanterindeki ambulans sayısı 64 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Ambulans, Elazığ, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı'ndan Elazığ'a ambulans tahsisi - Son Dakika


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