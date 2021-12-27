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Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

27.12.2021 16:02
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)SONUÇLAR AÇIKLANDIÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.


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Sağlık Bakanlığı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2) - Son Dakika
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