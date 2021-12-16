ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Kaynak: DHA
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