Son dakika haber! Sağlık Bakanlığınca Kahramanmaraş'a gönderilen 10 ambulans törenle hizmete alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Sağlık Bakanlığınca Kahramanmaraş'a gönderilen 10 ambulans törenle hizmete alındı

08.01.2021 17:23
Son dakika haber! Sağlık Bakanlığınca Kahramanmaraş'a gönderilen 10 ambulans törenle hizmete alındı, System.String[]

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca Kahramanmaraş'a gönderilen tam donanımlı 10 ambulans törenle hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığınca Kahramanmaraş'a gönderilen tam donanımlı 10 ambulans törenle hizmete alındı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, yeni gelenlerle birlikte kentte hizmet veren ambulans sayısının 80'e çıktığını söyledi.

Hizmete alınan ambulansların kentteki sağlık çalışmalarına güç katacağını ifade eden Coşkun, salgın sürecinde sağlık personelinin büyük fedakarlık gösterdiğini belirtti.

Coşkun, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında gözle görülür düşüş yaşandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının büyük özverisinin yanı sıra kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla sahada her alanda yapılan denetimler ve vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı sayesinde çok şükür ilimiz genelinde vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanmaktadır. Bundan sonraki süreçte de rehavete kapılmadan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilgili bakanlıklarımız ve Bilim Kurulumuzun almış olduğu tedbir kararlarına harfiyen uyarak inşallah bu işin üstesinden de geleceğiz."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da sağlığın önemine işaret ederek, hizmete alınan ambulansların kent için önemini anlattı.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Sağlık Bakanlığına kente gönderilen ambulanslar için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ambulansların anahtarları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Faruk Coşkun, Ambulans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sağlık Bakanlığınca Kahramanmaraş'a gönderilen 10 ambulans törenle hizmete alındı - Son Dakika


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