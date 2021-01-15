Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.
15.01.2021 19:29
Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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