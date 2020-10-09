Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının yüzme suyu takip sistemine tatilcilerden yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının yüzme suyu takip sistemine tatilcilerden yoğun ilgi

09.10.2020 10:59
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının yüzme suyu takip sistemine tatilcilerden yoğun ilgi, System.String[]

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının, vatandaşların güvenli tatil için plajlarda deniz suyunun ve tesislerdeki havuzların sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığını öğrenebilmeleri için başlattığı "Yüzme Suyu Takip Sistemi" tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Sağlık Bakanlığının, vatandaşların güvenli tatil için plajlarda deniz suyunun ve tesislerdeki havuzların sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığını öğrenebilmeleri için başlattığı "Yüzme Suyu Takip Sistemi" tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı maruziyetin önlenmesi için İl Sağlık Müdürlükleri tarafından denize ve göle kıyısı olan 35 ilde yüzme sezonu boyunca deniz suyu kalitesi bakteriyolojik açıdan izleniyor.

Yüzme suyu izleme çalışmaları yüzme sezonuna göre yapılırken, veriler yıllık bazda değerlendiriliyor. Bu kapsamda, 1 Mart-30 Eylül 2020 arasında 35 ilde iki haftada bir 1377 izleme noktasından numune alınarak, 14 bin 768 bakteriyolojik analiz yapıldı.

2019 verilerine göre, yüzme alanlarının yüzde 74'ü A sınıfı, yüzde 24'ü B sınıfı, yüzde 2'si C sınıfı olarak değerlendirildi. D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunamadı. Her ilde Yüzme Suyu Komisyonu bulunurken, her yıl yüzme sezonu başlamadan önce o bölgedeki geçmiş veriler değerlendirilerek alınacak tedbirler müzakere edildi.

D sınıfında bir yüzme alanı tespit edilmesi halinde ise o alanda yüzme girişi yasaklanıyor. Risk oluşması halinde dönem dönem il yüzme suyu komisyonlarının bölgeyi yüzmeye kapatması söz konusu olabiliyor.

Yüzme alanlarına ait izleme sonuçları http://yuzme.saglik.gov.tr adresinden paylaşılıyor. Tatil yapılacak yerlerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığı öğrenilebiliyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle tatilcilerin Bakanlığın yüzme suyu takip sistemine yoğun ilgi gösterdikleri görüldü. Halka açık olan sistemde gidilecek plajdaki su kalitesinden plaj görsellerine, plajın niteliğine ve zemin yapısına, su derinliğine, deniz zemin yapısına kadar birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

Mavi bayraklı plaj sayısı 486'ya ulaştı

Yüzme suyu takip programının önemli bir başlığını da "mavi bayraklı" plajlar ve takibi oluşturuyor. Mavi bayrakla ilgili tüm süreçler Bakanlık taşra teşkilatı tarafından yapılıyor. Dünya standartlarına uygun mavi bayraklı plaj sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de 2018'de 459 olan mavi bayrak ödüllü plaj sayısı geçen yıl 463'e, bu yıl için 486'ya ulaştı. Bu kapsamda, karşılaştırmalı mavi bayraklı plaj sayısı verilerine göre Türkiye dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Pandemi döneminde ticari havuzların da izlem ve denetimleri aralıksız sürdürülürken, havuzların kullanımında sosyal mesafe korunarak hijyen ve dezenfeksiyon koşullarına maksimum uyum sağlanması için Türkiye genelinde denetimler yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Mart-30 Eylül 2020 arasında 5 bin 314 işletmedeki 10 bin 387 yüzme havuzundan 22 bin 191 numune alınarak, halk sağlığı laboratuvarlarında analiz edildi.

Türkiye, Yüzme, Eylül, Mart, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının yüzme suyu takip sistemine tatilcilerden yoğun ilgi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak "Sen çobansın, yapamazsın" diyenlere Türkiye 3.'sü olarak cevap verdi Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Arda Turan, G.Saray'a transfer olduktan sonra 4 milyon TL'ye araba satın aldı Arda Turan, G.Saray'a transfer olduktan sonra 4 milyon TL'ye araba satın aldı         
10:25
Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü? Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü?" sözleriyle kendini savundu         
10:15
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek         
09:57
Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek         
09:46
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı         
08:07
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı         
01:45
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 11:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının yüzme suyu takip sistemine tatilcilerden yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei