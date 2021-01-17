Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi içindeki aşı odaları

Bekleme salonu

CoronaVac aşısının hazırlanması

Aşının sağlık personeline uygulanması

Aşı olan sağlık personeli ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasına devam ediliyor.