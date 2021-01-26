Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, saha değerlendirme çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlem ve sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Uzunköprü Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, yöneticilerden bilgi aldı.

Yıldırım'a ziyaretinde, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü de eşlik etti.