Son dakika haber: Sağlık personelinin çocukları hastanede tedavi gören akranlarının bayramını kutladı - Son Dakika
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Son dakika haber: Sağlık personelinin çocukları hastanede tedavi gören akranlarının bayramını kutladı

23.04.2022 15:36
Son dakika haber: Sağlık personelinin çocukları hastanede tedavi gören akranlarının bayramını kutladı

Son dakika haberine göre Ankara'da görevli sağlık personelinin çocukları, hastanede tedavi gören akranlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutmadı.

Ankara'da görevli sağlık personelinin çocukları, hastanede tedavi gören akranlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutmadı.

Arkadaşlarının bayramını kutlamak için Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesine gelen çocuklar, palyaço gösterisi ve çocuk şarkılarının seslendirildiği konserle bayram coşkusu yaşadı.

Daha sonra yatan hasta servisinde tedavi gören akranlarını ziyaret eden çocuklar, ellerindeki hediyelerle sürpriz yaptı.

Ebeveynlerinin tedavi ettiği arkadaşlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapan çocuklar, onlara harçlıklarıyla satın aldıkları hediyeleri verdi.

Paketleri heyecanla açan ve üstünde yazan notları okuyan çocuklar, aileleriyle bayram sevinci yaşadı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı İzzet Özgürlük, AA muhabirine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı hediye ettiği çocuklarla anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğin iki proje kapsamında düzenlendiği bilgisini veren Özgürlük, şöyle dedi:

"Bunlardan birincisi 'Birlikte oynayalım' projesiydi. Burada çalışanlarımızın çocuklarıyla beraber hareket ettik. Çalışanlarımızın çocukları, tedavi gören çocuklarımıza, üstüne yazdıkları notları iliştirerek hediyelerini verdi. İkincisi ise 'Geri dönüştürelim gülümsetelim' projesiydi. Burada da hastane çalışanlarımız geri dönüştürülebilir ürünleri hastanemize getirerek, oyuncaklara dönüştürdüler. Bunları da çocuklarımızın hizmetine sunduk."

"Onlar mutlu oldukça mutluluğumuz katlanarak artıyor"

Çocuk Hastanesinde 500 hastanın tedavi sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Özgürlük, 23 Nisan'ın coşkusunu tedavi gören bütün çocuklara yaşatacaklarını aktardı.

Özgürlük, "Tedavi gören çocukların oyuncaklara sarılarak mutluluğu hissetmesi çok güzel. Onlar mutlu oldukça tabii ki bizim de burada mutluluğumuz katlanarak artıyor. Devletimiz sağ olsun bize bu hastaneyi bağışladı. Bu hizmeti hastalarımıza sunabilir hale getirdi. Bizler de devletimize ve milletimize layıkıyla bu hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sağlık personelinin çocukları hastanede tedavi gören akranlarının bayramını kutladı - Son Dakika


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