Son dakika haber | Sağlıkta rüşvet operasyonunda 67 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | Sağlıkta rüşvet operasyonunda 67 şüpheli adliyede (2)

11.03.2022 21:33
Son dakika haber | Sağlıkta rüşvet operasyonunda 67 şüpheli adliyede (2)

Son dakika haberi: 51 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 93 kişiden 26'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 67 kişi ise adliyeye sevk edildi.

51 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 93 kişiden 26'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 67 kişi ise adliyeye sevk edildi. 67 kişiden 10'u ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 57 kişiden 2 kişi hakkında ev hapsi kararı, 4 kişi hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilirken, 51 kişi ise tutuklandı.


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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sağlıkta rüşvet operasyonunda 67 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sağlıkta rüşvet operasyonunda 67 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
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