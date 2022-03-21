Son dakika haber: "Sahibini Arayan Ud: Necati Çelik" belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği topluluğu ud sanatkarı Necati Çelik'in hayatını ele alan "Sahibini Arayan Ud" belgeselinin ilk gösterimi, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, galaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Haydar Sur, yönetmen Mustafa Yılmaz Kuş ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Necati Çelik, mutluluğunu, "Böyle bir geceye ne kadar layık olduğumu bilmiyorum. Eşim Ayşe Hanım bu işin gizli kahramanıdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." sözleriyle dile getirdi.

Ömer Arısoy da belgeselin ilk gösterimine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Böyle geceler genellikle emr-i Hak vaki olduktan sonra gerçekleşir. Aslında bu bizim açımızdan üzücü bir durumdur. İnsanların sağlıklarında kıymetini bilmek gerekir. Allah değerli sanatçımıza hayırlı, sağlıklı uzun bir ömür versin. Zeytinburnu Belediyesine bu ilk gösterimin çok yakıştığını düşünüyorum. Necati Hocamızın 50'li yıllarını kutlayan talebelerine, destek ve ruh vermesi dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Belgeselin yönetmeni Mustafa Yılmaz Kuş ise "Belgeseli çekerken özellikle istediğimiz şey hocamın öncelikle musiki ve ardından daha da önemlisi insani değerinin ne kadar ileriye gidebileceğini göstermektir. Çelik'in dünyadaki hangi millet ve hangi ırktan olursa olsun her insanı etkileyebileceğini anlatmaya çalıştık." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Sahibini Arayan Ud: Necati Çelik" belgeseli hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan belgeselin çalışmalarına 2019'da başlandı.

Belçika, Yunanistan ve Türkiye'de izleyiciyle buluşan belgeselde, Çelik'in hayatı, sanatçı dostları ve ailesinin gözünden yansıtılan bakış açısıyla ele alınarak, beyaz perdeye aktarıldı.

Farklı ülke ve şehirlerde de gösterimi yapılacak belgesel, yaz sonu itibarıyla dijital platformlarda yayınlanacak.