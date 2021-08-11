Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter ile yardım edildiğini bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, " Sinop ili Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızın Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından güvenli bölgelere tahliye çalışmalarına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, selde mahsur kalan vatandaşları helikopter ile güvenli bölgelere tahliye ediyor.

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