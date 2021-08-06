Son dakika haber! Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden tahliye etti - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının 29 Temmuz-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak, güvenli bölgelere tahliye ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının, gece gündüz demeden deniz ve hava unsurları ile yangın bölgelerinde çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 29 Temmuz-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak, denizden güvenli bölgelere tahliye ettiği ifade edilen açıklamada, 28 hayvanın da yangın bölgelerinden kurtarıldığı belirtildi.

Komutanlığın, yangın söndürme çalışmalarına tüm gücüyle destek olduğu vurgulanan açıklamada, 3 Ağustos 2021'de sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, 520 personel, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 26 Sahil Güvenlik Botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiği yönündeki duyuru hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizlerimizin emniyet ve güvenliğinden sorumlu tek genel kolluk kuvveti Sahil Güvenlik Komutanlığı, meydana gelen orman yangınları nedeniyle yerleşim bölgelerindeki vatandaşlarımızı tahliye etmek üzere bölgeyi tarayarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ve yangında çaresizce kurtarılmayı bekleyen hayvanların tahliyelerini gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla Milas'ta bulunan Kemerköy Termik Santraline sıçrayan yangın nedeniyle santral çalışanlarının ve bölgedeki vatandaşların güvenlik amacıyla tahliye edilmesi faaliyetinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza bir mücadele verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileri ile Sahil Güvenlik botlarının yoğun çabaları neticesinde termik santral çalışanları ve vatandaşların tahliyeleri gerçekleştirildi."

Sahil Güvenliğin aynı zamanda bölgede bulunan balıkçı ve tur tekneleri ile tahliyelerin gerçekleştirilmesini de koordine ettiği vurgulanan açıklamada, "Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla da koordineler aralıksız sürdürülüyor. Sahil Güvenlik personeli, bu tahliyeler sırasında yaralanan ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan kişilerin zaman kaybetmeksizin sağlık kuruluşlarına intikalinin sağlanması maksadıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile koordine kuruyor. Limana intikal eder etmez 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim ediyor." değerlendirmesinde bulundu.