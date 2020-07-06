İDARİ İŞLEM YAPILDI

Bursa'daki Kumsaz Sahili'nde sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan köpük partisi yapan tatilcilerle ilgili Bursa Valiliği'nden açıklama yapıldı. Bursa Valiliği, sahildeki köpük makinesinin ait olduğu işletmeye, işletmeciye ve makineyi kullanan kişiye idari işlem yapıldığını duyurdu. Ayrıca valilikten yapılan açıklamada, Yıldırım ilçesindeki iş yerinin açılışında yaşananlara ilişkin de iş yeri sahibi ve müzik grubundaki 4 kişi hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"06.07.2020 tarihinde sosyal paylaşım siteleri ve bazı haber sitelerine konu olan 'Bursa'da iş yeri açılışı! Herkes koronavirüsü unuttu' başlıklı habere istinaden yapılan araştırmada; olayın 05.07.2020 Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Yıldırım İlçemizde D.Ç. isimli iş yerinin açılışında meydana geldiği, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve sosyal medyada görüntüleri bulunduğu tespit edilmiş, iş yeri sahibi İ.A. ve müzik grubunda bulunan 4 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari işlem yapılmış, yine 'Bursa'da sahildeki köpük partisinde korona unutuldu' başlıklı habere istinaden yapılan araştırmada; olayın 05.07.2020 Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Gemlik ilçemizin Kumsaz mevkiinde faaliyet gösteren Ş.C. isimli iş yeri sorumluluğunda bulunan plaj kısmında meydana geldiği, köpük makinesinin işletmeye ait olduğu anlaşılmış, işletmeci S.Ş. ve makineyi kullanan şahıs hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari işlem yapılmış ve Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi gereğince gerekli adli işlem başlatılmıştır."

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,